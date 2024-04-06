Названо число жителей, эвакуированных из-за потопа в Оренбуржье

В Оренбургской области из-за прорыва дамбы на реке Урал и последующего наводнения были эвакуированы более 4,4 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении агентства сообщается, что более 6 тыс. жилых домов подтоплены в Оренбургской области.

6 апреля в МЧС заявили, что подтопленную зону Орска в Оренбургской области покинули не все жители, но к ночи будут сформированы новые заявки.

До этого сообщалось, что девять поселков подтоплены в Орске, стихия угрожает еще трем. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что шесть медучреждений попали в зону подтопления после прорыва дамбы и последующего наводнения.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбуржье стал приближаться к опасной отметке в 930 см.

Ранее прокуратура потребовала возбудить дело из-за прорыва дамбы в Орске.