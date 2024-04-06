В «Согазе» заявили о готовности возместить последствия прорыва дамбы в Орске

Страховая компания «Согаз», в которой застрахована ответственность владельца разрушенной дамбы в Орске Оренбургской области, подтвердила готовность осуществлять выплаты после расследования происшествия и признания его страховым случаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Гражданская ответственность администрации города Орска, являющейся владельцем дамбы, на которой 5 апреля 2024 года произошел прорыв, застрахована в АО «Согаз» в рамках российского законодательства», — говорится в сообщении «Согаза».

Там отметили, что согласно Федеральному закону № 225-ФЗ размер возмещения в случае вреда имуществу физлиц составляет до 750 тыс. рублей, юридических лиц — до 1 млн рублей.

До этого глава Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске подтоплены 4,4 тысячи домов.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области сразу в двух местах прорвало дамбу. При этом местные жители утверждают, что течь в ней появилась за несколько дней до ЧП.

Ранее в Орске отключили воду в подтопленных домах из-за риска кишечных инфекций.