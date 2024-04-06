Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Согазе» заявили о готовности возместить последствия прорыва дамбы в Орске

«Согаз» подтвердил, что готов осуществлять выплаты после расследования ЧП в Орске

close
100%
Егор Алеев/ТАСС

Страховая компания «Согаз», в которой застрахована ответственность владельца разрушенной дамбы в Орске Оренбургской области, подтвердила готовность осуществлять выплаты после расследования происшествия и признания его страховым случаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Гражданская ответственность администрации города Орска, являющейся владельцем дамбы, на которой 5 апреля 2024 года произошел прорыв, застрахована в АО «Согаз» в рамках российского законодательства», — говорится в сообщении «Согаза».

Там отметили, что согласно Федеральному закону № 225-ФЗ размер возмещения в случае вреда имуществу физлиц составляет до 750 тыс. рублей, юридических лиц — до 1 млн рублей.

До этого глава Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске подтоплены 4,4 тысячи домов.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области сразу в двух местах прорвало дамбу. При этом местные жители утверждают, что течь в ней появилась за несколько дней до ЧП.

Ранее в Орске отключили воду в подтопленных домах из-за риска кишечных инфекций.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами