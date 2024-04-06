На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата

В Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата и был задержан. Об этом заявила пресс-служба военкомата Деснянского района столицы.

По информации пресс-службы, несколько сотрудников военкомата о чем-то общались с военнообязанным. Мужчина подошел со спины и ударил по голове старшего солдата, после чего достал нож и попытался ударить им второго солдата. Сотрудники военкомата вызвали полицию. Мужчина был задержан.

5 апреля в Верховной раде предложили увеличить штраф за неявку в Территориальный Центр Комплектования (военкомат) по повестке.

Также правительство Украины предложило наказывать лишением свободы за отказ от прохождения медицинского осмотра в Территориальных центрах комплектования.

До этого депутат Верховный рады Александр Дубинский сообщил, что количество уклонистов на Украине резко выросло и достигло около одного миллиона человек.

Ранее командир ВСУ призвал отправлять уклонистов в концлагеря и штрафбаты.