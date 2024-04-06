Названо число подтопленных домов в Орске

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске подтоплены 4,4 тысячи домов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«В настоящее время в Орске эвакуирован 1 121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 510 человек, в том числе 115 детей. Подтопленными остаются более 4 407 домов» — сообщил Паслер.

Он отметил, что на месте работают около 600 специалистов и 160 единиц техники.

До этого сообщалось, что шесть медицинских учреждений попали в зону подтопления в Орске после прорыва дамбы и начала наводнения. 88 пациентов направлены в другие учреждения здравоохранения, среди них зарегистрирован один несовершеннолетний. Запросов на предоставление врачебной помощи от местных жителей, временно размещенных в ПВР, не поступало.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее в Оренбургской области началась эвакуация населения.