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В Запорожье восстановили электроснабжение АЭС

Электроснабжение Запорожской АЭС по линии «Феросплавная-1» восстановлено

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) восстановили электроснабжение по линии «Феросплавная-1» 330 кВ. Об этом заявили в пресс-службе ЗАЭС, передает РИА Новости.

Отмечается, что линия была введена в работу с 18:09 по московскому времени.

Днем 5 апреля ВСУ атаковали боевыми дронами объекты Запорожской АЭС.

После этого председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приказал нанести удар по атомной электростанции в Запорожской области из-за отчаяния.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что знают о сообщениях российской стороны об атаке ВСУ на ЗАЭС.

Министерство иностранных дел России призвало МАГАТЭ не уклоняться от фиксации фактов обстрелов Запорожской АЭС с украинской стороны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по заводу в пригороде Запорожья.

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