В Орске затопило девять поселков

Девять поселков подтоплены в Орске Оренбургской области, стихия угрожает еще трем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Подтоплены поселки Ора, Крыловка, Урпия, Тукай, Новоказачий, Первомайский, Малый Кумак, Джанаталап, Мостострой. Угроза подтопления — в поселках Строитель, Никель, Рабочий», — отметили в администрации.

Помощник главы министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что шесть медицинских учреждений попали в зону подтопления в Орске после прорыва дамбы и последующего наводнения.

В Орске после прорыва дамбы и начала наводнения эвакуировали более 1120 местных жителей, среди них — 331 ребенок.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к отметке отметке в 930 см. К ночи ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена

Ранее в Оренбуржье оценили угрозу подтопления новых микрорайонов Орска.