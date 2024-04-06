Шесть медицинских учреждений оказались в зоне подтопления в Орске

Шесть медицинских учреждений попали в зону в зону подтопления в Орске после прорыва дамбы и начала наводнения. Такой информацией поделился помощник главы министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов, чьи слова приводит ТАСС.

«В зону подтопления попали 6 учреждений здравоохранения», — заявил помощник руководителя ведомства.

Согласно информации Кузнецова, 88 пациентов направлены в другие учреждения здравоохранения, среди них зарегистрирован один несовершеннолетний.

«Остальные медучреждения работают в нормальном режиме и располагают необходимым коечным фондом», — подчеркивается в материале.

Помощник министра также добавил, что запросов на предоставление врачебной помощи от местных жителей, временно размещенных в ПВР, не поступало.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее в Оренбуржье оценили угрозу подтопления новых микрорайонов Орска.