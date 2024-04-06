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В Москве на перемене школьник перевернул мальчика и случайно сломал ему позвоночник

Shot: в Москве мальчик случайно сломал позвоночник однокласснику во время игры

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Pixabay

Мальчик из Москвы попал в больницу после шалостей в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам самого 13-летнего учащегося, инцидент произошел во время перерыва. Он подсел к двум одноклассникам, с которыми стал веселиться. В какой-то момент знакомый скрутил пострадавшего руками, перевернул, затем опустил назад.

После шалости одноклассника мальчик почувствовал боль в груди, но проигнорировал ее и остался на занятиях. Дома он понял, что ему сложно дышать.

Школьник рассказал обо всем матери, которая повела его в травмпункт. После посещения его направили в местную детскую больницу с переломом грудины и компрессионным переломом грудного отдела позвоночника.

Информацией о произошедшем заинтересовались в правоохранительных органах.

«Сам пострадавший говорит, что конфликтов с тем самым сильным одноклассником у него не было», – сообщается в публикации.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

Ранее в Нижневартовске у школы мальчика со сломанным позвоночником покусала собака.

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