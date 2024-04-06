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В Орске отключили воду в подтопленных домах из-за кишечных инфекций

Подачу воды в дома Орска отключили после выявления кишечных инфекций

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РИА Новости

В зоне подтопления в городе Орске прекращена подача воды, чтобы провести дезинфекции участка водопровода. За двое суток за медпомощью обратились 18 человек с симптомами отравления, а восемь из них госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

«Управлением Роспотребнадзора и оперативным медицинским штабом принято решение об отключении подачи воды в домах, находящихся на этом участке, для исключения потребления ее в питьевых целях и возможности проведения промывки и дезинфекции данного участка водопровода. Ограничения касаются нескольких десятков домов, находящихся в районе 2 -го участка», — следует из сообщения.

До этого мэрия Орска предупредила о риске затопления трех поселков в Оренбургской области. В самом Орске продолжается эвакуация населения Старого города.

Также в Оренбуржье заявили об отсутствии угрозы подтопления новых микрорайонов Орска.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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