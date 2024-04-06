В Башкирии пара экзорцистов поджигала людей, чтобы изгнать из них демонов

В Башкирии местные жители пожаловались на пару, которая поджигает людей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, во время сеансов «белая ведьма» и ее муж кладут на клиентов полотенце, обливают воспламеняющейся жидкостью и подносят огонь. После этого якобы демоны внутри человека начинают с ними разговаривать. В последствии, по словам женщины, люди очищаются от сущностей.

«Белая ведьма» также заявила, что таким образом уже более 200 человек избавились от демонов. Подобных сущностей, по версии женщины, клиенты находят в разных местах, в том числе и на встречах с враждебно настроенными людьми. Один сеанс обходится желающим в 40 тысяч рублей.

Местные жители обратились в прокуратуру. Информацию о деятельности женщины и ее супруга передали в МВД.

До этого в Москве женщина увидела по телевизору рекламу экстрасенсов и связалась с ними по указанному телефону. В результате они оказались мошенниками, которые стали угрожать ей порчей. Аферистам пенсионерка отдала более 430 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске экстрасенс выманил у клиентки миллионы рублей за приворот.