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В Орске распространяются случаи заражения кишечными инфекциями

В Орске за два дня 18 человек с кишечными инфекциями обратились за медпомощью

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РИА Новости

В Орске госпитализировали восемь человек с кишечными инфекциями, за двое суток за медпомощью обратились 18 человек. Об этом сообщает минздрав Оренбургской области.

«Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них восемь госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение», — сказано в сообщении.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

В Оренбуржье заявили об отсутствии угрозы подтопления новых микрорайонов Орска.

Ранее сообщалось, что мэр Орска проверял дамбу за два дня до ее прорыва.

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