В Оренбургской области могут быть затоплены три населенных пункта

Мэрия Орска предупредила о риске затопления трех поселков в Оренбургской области. Об этом пишет РИА Новости.

«Существует угроза подтопления в городских поселках Строитель, Рабочий, улиц Борисоглебского и Докучаева в поселке Никель», — сообщили в администрации.

В самом Орске продолжается эвакуация населения Старого города.

До этого в Оренбуржье заявили об отсутствии угрозы подтопления новых микрорайонов Орска.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.