В Петербурге сожителя матери подозревают в изнасиловании ее десятилетней дочери

Мать и ее сожитель из Петербурга стали фигурантами уголовных дел после того, как их дочь попала в больницу. Об этом сообщает 78.ru.

После того, как девочка попала в учреждение с гематомами и травмами, врачи осмотрели ребенка и выявили следы сексуального насилия. Медики провели операцию. На травмы десятилетнего ребенка обратили внимание правоохранители.

На данный момент мать и ее партнер задержаны. В отношении пары возбуждены дела по нескольким статьям, среди которых – статьи об изнасиловании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

Девочку привезла в больницу мать несколько дней назад и сообщила, что у ребенка боли в животе. В результате врачи обнаружили закрытую травму живота, следы от укусов и большое количество гематом.

Сама родительница заявила, что девочка не успела в туалет, поэтому «получила ремня». По версии специалистов, ребенок получил травмы в разные периоды.

Ранее девятилетнюю девочку изнасиловали в школьном туалете.