Дамба в подтопленном Орске была рассчитана на меньшую нагрузку

Дамба в подтопленном Орске была рассчитана на другую нагрузку — гораздо меньшую. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Проект дамбы рассчитан на другую нагрузку, гораздо меньшую. И такой паводок, скорее, — исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче», — написал Паслер.

Он также признал, что ситуация в старой части города сложная. Однако все службы работают по своим направлениям.

«В приоритете для нас — жизнь и здоровье орчан. Эвакуация — необходимая мера», — добавил губернатор.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее губернатор удвоил выплаты пострадавшим от подтоплений в Оренбуржье.