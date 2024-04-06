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Губернатор удвоил выплаты пострадавшим от подтоплений в Оренбуржье

Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличили выплаты вдвое

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что выплаты пострадавшим от подтоплений в регионе были удвоены. Соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале региональной администрации.

Теперь пострадавшие будут получать единовременные выплаты в размере 20 тыс. рублей, а также 50 тыс. рублей — при частичной — и 100 тыс. — при полной утрате имущества первой необходимости.

До этого в Оренбургской области были созданы пункты длительного пребывания для эвакуированных.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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Потоп в Оренбуржье
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