Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Оренбургской области создадут пункты длительного пребывания для эвакуированных

Губернатор Паслер: для жителей Орска будут созданы пункты длительного пребывания

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в Telegram-канале, что для эвакуированных жителей Орска будут созданы пункты длительного пребывания.

По словам главы региона, понятно, что в ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома, и власти обеспечат их всем необходимым.

Паслер подчеркнул, что в приоритете для властей региона — жизнь и здоровье населения. По его словам, во временных пунктах размещения созданы все условия.

До этого в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что никаких проблем с поставками продовольствия и иных товаров в магазины Орска не было зафиксировано.

Утром в субботу стало известно, что из города эвакуировали 711 человек.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была несколько дней. В настоящее время оказались затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. В связи с этим жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее в Орске госпитализировали семь человек с кишечной инфекцией.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами