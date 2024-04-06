В Оренбургской области создадут пункты длительного пребывания для эвакуированных

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в Telegram-канале, что для эвакуированных жителей Орска будут созданы пункты длительного пребывания.

По словам главы региона, понятно, что в ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома, и власти обеспечат их всем необходимым.

Паслер подчеркнул, что в приоритете для властей региона — жизнь и здоровье населения. По его словам, во временных пунктах размещения созданы все условия.

До этого в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что никаких проблем с поставками продовольствия и иных товаров в магазины Орска не было зафиксировано.

Утром в субботу стало известно, что из города эвакуировали 711 человек.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была несколько дней. В настоящее время оказались затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. В связи с этим жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее в Орске госпитализировали семь человек с кишечной инфекцией.