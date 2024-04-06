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Жителей Оренбурга будут эвакуировать принудительно

Мэр Оренбурга предупредил жителей о принудительной эвакуации из-за подтоплений

Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил жителей о принудительной эвакуации из-за подтоплений. Соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале администрации города.

«У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — предупредил чиновник.

Сообщается, что в 15:00 по местному времени (13:00 мск) уровень воды в реке Урале составлял 855 сантиметров, и уже ночью он может подняться до критической отметки. На этом фоне Салмин предупредил население о возможном включении системы оповещения и подчеркнул, что поступающие по ней уведомления необходимо воспринять серьезно.

В зоне подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара.

До этого уровень реки Урал в Оренбурге приблизился к опасной отметке в 930 см.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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