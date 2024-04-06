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В Орске госпитализировали семь человек с кишечной инфекцией

Baza: в больницы Орска госпитализировали семь человек с кишечной инфекцией

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В Орске за день госпитализировали семь человек с кишечной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным информационного ресурса, 5 апреля за помощью к медикам обращались еще несколько человек. У всех пострадавших одинаковые симптомы — рвота и тошнота. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.

Причины случившегося пока неизвестны. До этого в соцсетях появилась информация о загрязнении питьевой воды, однако местные власти опровергали сообщения об этом.

До этого сообщалось, что жители Орска в Оренбургской области стали массово скупать питьевую воду после инцидента с прорывом дамбы, который произошел вечером 5 апреля.

По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным, так как составил 9,27 метра. Опасным уровнем реки считается 7 и более метров.

Ранее в Орске начали формировать списки пострадавших при прорыве дамбы.

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