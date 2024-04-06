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В московском парке в пакете обнаружили новорожденного ребенка

В парке на востоке Москвы нашли обездвиженного младенца

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Shutterstock

На востоке Москвы обнаружили ребенка, который был завернут в пакет. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Кусковском парке. Новорожденный находился в пакете. О том, при каких обстоятельствах нашли ребенка, не уточняется.

На данный момент специалисты ведомства проводят доследственную проверку. Они осматривают место происшествия и изучают записи с камер.

«В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – поделились в СК.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники ведомства контролируют установление обстоятельств.

До этого в Нижегородской области за стиральной машинкой в квартире 23-летней женщины нашли новорожденного. По данным источника, в день инцидента гражданка Узбекистана поступила в больницу с кровотечением. Местные специалисты определили, что пациентка недавно родила, но младенца при ней не было.

Ранее в Узбекистане девушка завернула младенца в пакет и бросила в роддоме.

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