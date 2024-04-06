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Мужчина травил возлюбленную слабительным из-за подозрений в измене

Daily Mail: в Великобритании мужчина травил возлюбленную слабительным

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В Великобритании отец пятерых детей подменил сожительнице лекарства на слабительное из-за подозрений в измене. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летний британец, проживавший вместе с молодой женщиной, заподозрил возлюбленною в измене. Мужчина решил отомстить неверной партнерше и стал подменять ее таблетки на слабительное средство. В один из дней, приняв лекарство женщина почувствовала себя плохо, сначала у нее началась диарея, а потом она потеряла сознание.

Пострадавшей оказали первую помощь, сожитель убедил ее в том, что это просто пищевое отравление. Спустя несколько дней женщина решила просмотреть записи камер видеонаблюдения в доме и заметила, как партнер производит подмену лекарственных средств. Британка обратилась в полицию и предоставила видеозапись в качестве доказательства.

Ее сожитель уверял полицейских, что злого умысла не имел и лишь хотел отмстить женщине за измену, однако фактов неверности британки полицейские не нашли. По решению суда ревнивому многодетному отцу запретили приближаться к женщине, он также получил 180 часов общественных работ.

Ранее китаянка пыталась отравить беременную коллегу, чтобы не работать за нее во время декрета.

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