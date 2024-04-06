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В Орске не выявили проблем с поставками продуктов после подтопления

Проблемы с поставками продуктов в Орске после прорыва дамбы не наблюдаются

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РИА Новости

Никаких проблем с поставками продовольствия и иных товаров в магазины города Орска, где вечером 5 апреля произошел прорыв дамбы, не зафиксировано. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.

В заявлении отмечается, что в связи с чрезвычайным происшествием (ЧП) граждане могут начать формировать запасы продуктов. При этом местные торговые сети готовы обеспечить подвоз продовольствия в населенный пункт.

«На данный момент проблем с поставками продуктов и других товаров в Орске нет», — подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

Источник агентства добавила, что в настоящее время основная задача руководства области — максимально эвакуировать людей из зоны затопления.

До этого пресс-служба администрации Орска сообщила, что жители города начали массово скупать питьевую воду в магазинах. Люди быстро разбирают бутилированную воду, но пока поставщики успевают завозить новые партии.

6 апреля следственное управление СК РФ по Оренбургской области заявило о возбуждении уголовных дел по факту прорыва дамбы на реке Урал. Уголовные дела возбудили по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

Ранее в прокуратуре Оренбургской области назвали причину ЧП в Орске.

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