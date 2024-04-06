Строительство частично разрушенной дамбы в Орске оценивали в почти 1 млрд рублей

Частично разрушенная дамба в Орске, прорыв которой привел к затоплению части города, была сдана в эксплуатацию в 2010 году, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что сооружение было введено в эксплуатацию в 2010 году», — говорится в сообщении.

В публикации ведомства отмечается, что после этого Ростехнадзор выявлял нарушения при содержании дамбы и направлял соответствующие предписания в администрацию города.

При этом местные издания отмечают, что дамбу ввели в эксплуатацию позже. По данным «Урал56.ру», работы по возведению дамбы начались в 2011 году, а в 2013 году должны были быть завершены.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона сообщало, что дамба была построена в 2014 году.

Согласно постановлению правительства Оренбургской области о выделении средств на строительство заградительного сооружения, сметная стоимость объекта составила более 930 млн рублей.

При этом в документе прописано, что целью возведения дамбы была защита города от затопления в период весенних половодий.

По информации «Урал56.ру», капитальное строительство дамбы велось за счет федерального и областного бюджета, а общая стоимость работ на май 2013 года составляла 916,6 млн руб.

До этого СК возбудил уголовное дело о халатности по факту прорыва дамбы в Орске.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.