Орчане бросились раскупать питьевую воду после обрушения дамбы

Жители города Орска Оренбургской области России стали массово скупать питьевую воду после инцидента с прорывом дамбы. Об этом сообщает деловая газета РБК, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

«В магазинах Орска быстро разбирают питьевую воду», — указывается в статье.

Согласно данным администрации, торговые представители все-таки успевают подвозить в торговые точки населенного пункта бутилированную воду.

«Воду быстро разбирают», — заключается в сообщении.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным, так как составил 9,27 метра. Опасным уровнем реки считается 7 и более метров.

Половина микрорайона Старый город Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и ситуация в городе продолжит ухудшаться.

Ранее орчанин застрял на крыше дома в ожидании эвакуации.