Уровень реки Урал в Оренбурге приблизился к опасной отметке

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к опасной отметке. Об этом сообщила пресс-служба города в Telegram-канале.

Согласно информации муниципального диспетчерского центра, по состоянию на 8 утра 6 апреля уровень воды в реке составил 828 см. Опасной считается отметка в 930 см, уточнили в администрации.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным, так как составил 9,27 метра. Опасным уровнем реки считается 7 и более метров.

Половина микрорайона Старый город Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и ситуация в городе продолжит ухудшаться.

Ранее прокуратура потребовала возбудить дело из-за прорыва дамбы в Орске.