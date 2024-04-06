Названа причина прорыва дамбы в Орске

Прорыв дамбы в городе Орске, расположенном в Оренбургской области, произошел в связи с несвоевременным принятием мер по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем состоянии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региональной прокуратуры.

В заявлении отмечается, что после происшествия надзорный орган провел проверку соблюдения законодательства при содержании дамбы. В результате было установлено, что в прошлом сотрудники Гостехнадзора выявляли нарушения. Тогда же специалисты направили необходимые предписания в уполномоченные органы.

По данным прокуратуры, в марте 2024 года предостережение получил первый заместитель главы города Орска. Чиновнику заявили о недопустимости нарушения законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного и природного характера.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем состоянии, <...> произошел прорыв дамбы», — говорится в публикации.

5 апреля в городе Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. В результате в зоне затопления оказались около 10 тыс. человек.

Как рассказали местные жители, течь в гидротехническом сооружении появилась еще несколько дней назад. В настоящее время специалисты пытаются срочно закрыть дыры, а сотрудники оперативных служб эвакуируют население.

Ранее в сети появилось видео, снятое в затопленных районах города Орска.