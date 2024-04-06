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Прокуратура потребовала возбудить дело из-за прорыва дамбы в Орске

Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности из-за прорыва дамбы в Орске

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Кирилл Лебедев/ТАСС

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в Следственный комитет РФ материалы по факту прорыва дамбы в Орске для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура ходатайствует об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность).

Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки взяты Медведевым на особый контроль.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным, так как составил 9,27 метра. Опасным уровнем реки считается 7 и более метров.

Половина микрорайона Старый город Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и ситуация в городе продолжит ухудшаться.

Ранее появилось видео из затопленного Орска.

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Прорыв дамбы в Орске
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