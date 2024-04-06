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В Харькове сообщили о повреждении административных зданий

Мэр Терехов: в Харькове повреждены административные здания

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о поражении ряда административных зданий в городе в ночь на субботу.

По словам Терехова, также были поражены автомобильные заправочные станции (АЗС), станции технического обслуживания (СТО).

До этого сообщалось, что в ночь на 6 апреля военные Вооруженных сил РФ нанесли удар по украинскому складу с боеприпасами в Харькове. Российские войска успешно выполнили задачу, поразив заданную цель.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что уничтоженный склад в Харькове использовался для хранения снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire.

5 апреля компания «Укрэнерго» сообщала, что объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в Одесской области, получили повреждения в результате взрывов.

До этого украинское издание «Общественное» сообщило, что в Одесской области произошли несколько взрывов.

Ранее в Харькове приостановили работу метрополитена.

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