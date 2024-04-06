В Орске при прорыве дамбы погибли минимум три человека

Спасатели нашли тела троих человек в зоне затопления в городе Орске, где произошел прорыв дамбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

В материале отмечается, что двоих погибших обнаружили на одной из улиц населенного пункта. Тело еще одного гражданина находилось в доме.

«Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу», — рассказал источник агентства.

5 апреля в Орске, расположенном в Оренбургской области, прорвало дамбу сразу в двух местах. Как рассказали местные жители, течь в гидротехническом сооружении появилась еще несколько дней назад. В настоящее время специалисты пытаются срочно восстановить объект, а спасатели занимаются эвакуацией людей.

Утром 6 апреля глава населенного пункта Василий Козупица заявил, что уровень воды в реке Урал превысил критический и составил 9,27 метров. При этом опасным уровнем воды в этой реке считается семь и более метров.

К текущему моменту вода затопила половину микрорайона Старый город Орск. Всего из зоны подтопления вывезли 711 человек.

Ранее в Оренбургской области рассказали о работе местных ТЭЦ на фоне подтопления.