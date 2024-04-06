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В Петербурге подросток ударил ножом 13-летнюю школьницу в торговом центре

«78.ru»: в Петербурге подросток напал с ножом на школьницу в торговом центре

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Pexels

В торговом центре «Континент» в Петербурге 17-летний юноша ударил ножом в ногу 13-летннюю школьницу. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на фудкорте торгового центра, группа подростков сидела за столиками. В какой-то момент между 13-летней школьницей и 17-летним юношей возникла ссора, подросток выхватил нож и ударил им девочку по ноге.

Пострадавшей удалось сбежать от злоумышленника, вместе с друзьями она вышла из торгового центра, ей вызвали скорую помощь. В больнице медики диагностировали у школьницы резаную рану правого бедра. После оказания помощи ее отпустили.

Личность нападавшего установлена, у охраны торгового центра изъяты записи камер видеонаблюдения для установления полной картины произошедшего.

В Казани неизвестный напал на школьницу в подъезде и пытался ее изнасиловать, угрожая ножом. Мужчине не удалось совершить задуманное, так как подросток оказала активное сопротивление. Тогда, злоумышленник разозлился, и дважды ударил несовершеннолетнюю ножом, после чего скрылся.

Ранее в брянском селе рецидивист избил ребенка и угрожал ему ножом.

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