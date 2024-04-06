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В Турции задержаны десятки подозреваемых в причастности к ИГ*

Глава МВД Турции Ерсикая заявил о 48 задержанных из-за связей с ИГ

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о задержании 48 подозреваемых в связях с ИГ (организация запрещена в России) на территории страны. Соответствующую публикацию он выложил в социальной сети X.

Отмечается, что 30 из 48 подозреваемых — лица, причастные к теракту в церкви Санта-Мария в Стамбуле, которые были задержаны в этом же городе. Еще 18 человек были задержаны в Анкаре.

31 марта спецслужбы Турции также задержали более 50 подозреваемых в связях с ИГ.

26 марта турецкие СМИ сообщили, что исполнители теракта в «Крокусе» жили в центре Стамбула.

По данным портала, Шамсиддин Фаридуни прибыл в Стамбул из Москвы 20 февраля, на следующий день он заселился в отель в районе Фатих. Подозреваемый покинул отель 27 февраля и лишь 2 марта вернулся в российскую столицу.

Ранее «Исламское государство» представило свою версию событий при теракте в «Крокус Сити Холле».

*   организация запрещена в России
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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