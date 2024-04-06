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Вода затопила половину Старого города Орска

Мэр Орска Козупица: половина Старого города затоплена из-за прорыва дамбы

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Телеграм-канал «МЧС России»

Половина микрорайона Старый город Орска оказалась затоплена в результате прорыва местной дамбы. Об этом рассказал глава населенного пункта Василий Козупица, передает ТАСС.

Руководитель городской администрации отметил, что к текущему моменту вода практически дошла до улицы Орджоникидзе. При этом, по словам Козупицы, есть вероятность ее дальнейшего распространения.

«[Улица] Краснознаменная закрыта для движения, потому что через нее идет вода. <...> Существует риск изоляции Старого города от Нового», — подчеркнул он, общаясь с журналистами.

Глава населенного пункта добавил, что все местные службы работают ради спасения людей.

5 апреля в городе Орске, расположенном в Оренбургской области, прорвало дамбу. Инфраструктурный объект получил повреждения сразу в двух местах, в результате чего в зоне затопления оказались более четырех тыс. домов и около 10 тыс. человек.

На фоне чрезвычайной ситуации (ЧС) в населенном пункте началась эвакуация граждан. В настоящее время в пунктах временно размещения в городе Орске находятся 235 человек, при этом эвакуация продолжается.

Ранее власти города Орска начали составлять списки пострадавших для выплаты компенсаций.

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Прорыв дамбы в Орске
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