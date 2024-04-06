Девятилетнюю девочку изнасиловали в школьном туалете

В Портленде двое подростков изнасиловали ученицу начальных классов в школьном туалете. Об этом сообщает Daily Mail.

Семья американской школьницы подала иск против директора одной из школ Портленда, родители требуют с образовательного учреждения девять миллионов долларов и обвиняют руководство в халатности, из-за которого их дочь подверглась групповому изнасилованию.

По словам истцов, школа не обеспечила ребенку безопасность. В один из дней, когда третьеклассница находилась на занятиях, к ней начали приставать двое подростков, они затащили девочку в туалет, заблокировали двери и по очереди изнасиловали ее.

Узнав о произошедшем, родители пострадавшей сообщили руководству школы, однако там не стали обращаться в полицию, ограничившись собственным расследованием. Двух подростков-насильников отстранили от занятий на сутки, иных мер директор школ предпринимать не стал.

Теперь родители намерены взыскать со школы моральный вред и добиться уголовного преследования злоумышленников.

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