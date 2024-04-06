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В ДНР назвали возможные сроки разминирования Авдеевки

Советник главы ДНР Гагин: разминирование Авдеевки займет несколько месяцев

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские войска во время отхода из донецкого города Авдеевки активно минировали и разрушали жилые дома, из-за чего на разминирование всей территории населенного пункта потребуется несколько месяцев. Такое заявление сделал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

По его словам, специалисты уже приступили к разминированию города Авдеевки. Однако данный процесс очень сложный и кропотливый, подчеркнул представитель властей.

«Он не закончится в ближайшие недели и, возможно, даже месяц, два, три», — сказал Гагин.

Советник главы ДНР добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно минировали территорию населенного пункта. В том числе речь идет о жилых зданиях.

«То есть они (украинские военные. — «Газета.Ru») из каждого дома делали какой-то укрепрайон, огневую точку, но, отступая оттуда, они разрушали эти дома, даже если там проживали гражданские», — отметил Гагин, сославшись на рассказы местных жителей.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что отдал подчиненным приказ покинуть город Авдеевку. Бои за населенный пункт, который расположен в 600 км от столицы Украины, продолжались несколько месяцев.

Ранее в ДНР пообещали восстановить все населенные пункты региона.

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