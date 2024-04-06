В Орске начали формировать списки пострадавших при прорыве дамбы

Специалисты приступили к формированию списка пострадавших в результате подтопления в городе Орске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации населенного пункта.

В заявлении отмечается, что в соответствии с указом о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Оренбургской области граждане имеют право на получение материальной помощи. Речь идет о тех людях, здоровью и имуществу которых был причинен ущерб.

Представители властей уточнили, что для каждого пострадавшего предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, администрация региона установила финансовую помощь в размере 25 и 50 тыс. рублей на человека в случае частичной или полной утраты имущества первой необходимости соответственно.

«Также предусмотрено единовременное пособие гражданам, получившим из-за ЧС вред здоровью: в случае тяжкого или средней тяжести вреда — 400 тыс. рублей на человека, в случае легкого вреда — 200 тыс. рублей на человека», — говорится в публикации.

Вечером 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу, в результате чего в зоне затопления оказались порядка четырех тыс. домов. Как рассказал мэр населенного пункта Василий Козупица, инфраструктурный объект получил повреждения сразу в двух местах.

По словам главы города, в тот момент спасатели уже начали проводить эвакуацию жителей Старого Орска и поселка Строителей. Позже администрация населенного пункта предупредила об угрозе затопления всего жилого сектора в Старом городе и призвала граждан срочно эвакуироваться.

Ранее в подтопленных районах города Орска отключили электричество.