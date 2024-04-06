У берегов Японии произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у северного побережья японского острова Хонсю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

По данным агентства, эпицентр природного катаклизма располагался в акватории Тихого океана к востоку от префектуры Аомори. Магнитуда подземных толчков составила 5,5. При этом очаг землетрясения залегал на глубине всего 10 км.

Иные подробности о ситуации в зоне стихийного бедствия пока не уточняются. В частности, не поступало никакой информации о разрушениях и пострадавших. Более того, местные власти не предупреждали граждан об угрозе цунами.

5 апреля недалеко от американского города Нью-Йорк произошло землетрясение магнитудой 5,1. На сайте Европейского средиземного сейсмологического центра (EMSC) сообщалось, что очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

В тот же день в населенном пункте проходило заседание Совета Безопасности ООН, которое было прервано из-за стихийного бедствия. Дипломаты и журналисты, находившиеся в здании штаб-квартиры всемирной организации, ощутили подземные толчки примерно в 10:20 по местному времени (17:20 мск).

Ранее в КНР сообщили о возросшем количестве пострадавших в результате мощного землетрясения на Тайване.