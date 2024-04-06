Власти призвали всех жителей Старого города Орска срочно эвакуироваться

Городская администрация Орска сообщила во «Вконтакте», что в ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города Орска, жителям нужно срочно эвакуироваться.

«В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», — говорится в сообщении.

В следующем сообщении говорилось, что автобусы для эвакуации стоят на пересечении улиц Карла Маркса и Первого Мая.

5 апреля в городе Орск в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Местные жители говорят, что течь в ней была уже несколько дней. Перед этим соседнее водохранилище сбросило много воды, но власти говорили, что дамба выдержит. Сейчас ее пытаются срочно заделать, а людей эвакуируют. Мэр Орска сообщил, что ситуация непредсказуемая.

К месту прорыва дамбы в Орске направлены 33 самосвала с засыпным материалом. Помимо самосвалов, над ликвидацией прорыва также работают пять фронтальных погрузчиков.

Ранее житель Орска показал последствия паводка.