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Более 90 жителей Орска доставили в пункты временного размещения

Власти региона сообщили, что в ПВР из зоны риска доставили 94 жителей Орска

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В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что более 90 жителей Орска, включая 40 детей, доставлены из зоны риска в пункты временного размещения (ПВР) после прорыва дамбы, передает ТАСС.

В правительстве региона рассказали, что в настоящее время ведется эвакуация жителей.

«Из зоны риска в пункты временного размещения доставлены 94 человека, из них 40 — дети. Остальные располагаются у родственников», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что медицинская помощь никому не потребовалась.

5 апреля в городе Орск в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Местные жители говорят, что течь в ней была уже несколько дней. Перед этим соседнее водохранилище сбросило много воды, но власти говорили, что дамба выдержит. Сейчас ее пытаются срочно заделать, а людей эвакуируют. Мэр Орска сообщил, что ситуация непредсказуемая.

К месту прорыва дамбы в Орске направлены 33 самосвала с засыпным материалом. Помимо самосвалов, над ликвидацией прорыва также работают пять фронтальных погрузчиков.

Ранее житель Орска показал последствия паводка.

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