Новое землетрясение произошло недалеко от Нью-Йорка

Новое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в американском штате Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Национальной геологической службы США (USGS).

По данным организации, толчки были зафиксированы в 17:59 по местному времени (0:59 мск субботы) в семи километрах от города Глэдстоун, который расположен в часе езды от Нью-Йорка. Специалисты сообщают, что очаг землетрясения залегал на глубине 9,4 километра.

5 апреля недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение. Для северо-востока США это редкость, а для Нью-Джерси толчки земной поверхности стали сильнейшими за 240 лет. О разрушениях и жертвах неизвестно, но из-за землетрясения прервали заседание ООН и эвакуировали российское генконсульство. Кроме того, временно прекратили работу два аэропорта. Местные жители сравнили толчки с американскими горками под домом и с проезжающими по улице танками.

Ранее житель Нью-Йорка рассказал о землетрясении.