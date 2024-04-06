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Новое землетрясение произошло недалеко от Нью-Йорка

USGS: недалеко от Нью-Йорка произошло второе за сутки землетрясение

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Uwe Anspach/Global Look Press

Новое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в американском штате Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Национальной геологической службы США (USGS).

По данным организации, толчки были зафиксированы в 17:59 по местному времени (0:59 мск субботы) в семи километрах от города Глэдстоун, который расположен в часе езды от Нью-Йорка. Специалисты сообщают, что очаг землетрясения залегал на глубине 9,4 километра.

5 апреля недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение. Для северо-востока США это редкость, а для Нью-Джерси толчки земной поверхности стали сильнейшими за 240 лет. О разрушениях и жертвах неизвестно, но из-за землетрясения прервали заседание ООН и эвакуировали российское генконсульство. Кроме того, временно прекратили работу два аэропорта. Местные жители сравнили толчки с американскими горками под домом и с проезжающими по улице танками.

Ранее житель Нью-Йорка рассказал о землетрясении.

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