Врачи рассказали, какие народные методы лечения опасны для здоровья

Самолечение может помешать работе специализированных врачей, а также затормозить процесс выздоровления. Специалисты рассказали газете «Известия», от каких народных средтв стоит отказаться.

Доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш предупредил, что, если человек получил травму и ждет скорую помощь, не стоит бездумно принимать препараты. Он предостерег, что даже если лекарства советовали знакомые или их рекомендуют в интернете, они могут быть опасны конкретно для вас. В результате может возникнуть нестандартная реакция на лекарство, и клиническая картина будет смазана, что затруднит постановку диагноза.

Вместо этого, специалист рекомендует ограничить физическую активность пострадавшего, приглушить свет, создать комфортную обстановку и ждать прибытия медиков. Если у пострадавшего при этом присутствует рвота, то его необходимо положить на пол и повернуть голову набок.

Для уменьшения болевого синдрома можно приложить компресс, смоченный прохладной водой, на лоб. Если рана с нарушением целостности кожных покровов, то на нее следует наложить бинт или чистую ткань, которая бы закрыла раневую поверхность.

Заведующий флебологическим отделением, хирург-флеболог Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Максим Луценко напомнил о распространенном мнении, что при проблемах со здоровьем необходимо избегать физической активности. При этом он уточнил, что при варикозе вредны как раз длительные статические нагрузки. В результате целый день за компьютером или на ногах может быть опасен для здоровья. Также при варикозе не рекомендуется ходить в баню или сауну.

Терапевт «Медси» Александр Ковалевский рассказал, что при простудном заболевании гигиенические процедуры полезны, так как помогают смыть продукты интоксикации, выходящие с потом. Однако он подчеркнул, что слишком горячая вода или горячая баня повысят температуру тела и усугубят состояние больного.

Терапевт Екатерина Сульдина предостерегла, что популярный в народе метод «лечения» водкой с перцем приведет только к опьянению, что не способствует выздоровлению. Она добавила, что алкоголь оказывает пагубное влияние на организм, а также замедляет выздоровление и увеличивает риск осложнений, вызывает обезвоживание и нарастание интоксикации, а также увеличения нагрузки на печень и поджелудочную железу. Также очень опасно употребление алкоголя одновременно с приемом жаропонижающих, антибиотиков, противокашлевых и других препаратов.

«На вирусную и бактериальную инфекцию в организме человека ни спирт, ни перец не действуют. <…> Любой алкоголь отрицательно сказывается на выведении из организма жидкости, усугубляя ее дефицит. А обезвоженный организм дольше выздоравливает», — заявила она.

Терапевт Анна Корсакова раскритиковала еще один популярный метод лечения — закапывать в нос луковый сок при насморке. По ее словам, при простуде слизистая носа уже воспалена, а сок разъест ее еще сильнее, вплоть до ожога. Вместо этого, по ее словам, лучше есть лук в сыром виде. При некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта лук противопоказан, в этом случае его можно нарезать в помещении, где находится больной.

Если насморк мучает человека постоянно или не проходит в течение трех-четырех дней, а состояние ухудшается, то необходимо обратиться за помощью к специалисту, а не заниматься самолечением.

Врач-терапевт «Медси» Андрей Каштанов предостерег от использования грелки или горячих ванн при возникновении сильно выраженных болей в животе. По ее словам, нагревание участка тела способствует ускорению кровообращения, что в свою очередь ускоряет развитие заболевания. Также эти действия могут смазать клиническую картину заболевания.

Терапевт Кристина Панкова рекомендовала отказаться от идеи положить под язык что-то кисленькое, чтобы избавиться от тошноты. Врач отметила, что цитрусовые повышают кислотность и желудке, что может стать причиной очередного приступа. Вместо этого медик рекомендовала воздерживаться от еды на двое суток, а потом включить в рацион не более 200 мл в день куриного или овощного бульона с отварным рисом и белыми сухариками без добавок. Постепенно в меню можно добавить небольшое количество мягкой пищи.

До этого психолог перечислил признаки, которые указывают на срочную необходимость в отпуске.

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