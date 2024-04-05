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Более 30 самосвалов устраняют прорыв дамбы в Орске

Свыше 30 самосвалов и фронтальных погрузчиков устраняют прорыв дамбы в Орске

Службы устранения ЧС направили 33 самосвала с «засыпным материалом» к месту прорыва на дамбе в городе Орск Оренбургской области. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе заявили, что помимо самосвалов, над ликвидацией прорыва также работают пять фронтальных погрузчиков.

До этого Мэр города Оренбург Сергей Салмин призвал жителей эвакуироваться из зоны возможного подтопления.

По его словам, в ряде районов ситуация с подтоплениями очень серьезная. Чиновник добавил, что за минувшие сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 91 сантиметр и теперь он составляет 7,78 метра.

5 апреля в мэрии Орска сообщили, что более 10 тысяч человек и четырех тысяч домов попадают в зону затопления в городе, где прорвало дамбу.

Там заявили, что в Старом городе в районе Оренбургской улицы прорвало противозащитную дамбу. В настоящее время проводится эвакуация населения.

Ранее Сальдо сообщил о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС.

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