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В мэрии Орска назвали количество попадающих в зону затопления домов

Более 10 тыс человек попадают в зону затопления в Орске после прорыва дамбы

В мэрии Орска заявили, что более 10 тысяч человек и четырех тысяч домов попадают в зону затопления в городе, где прорвало дамбу. Об этом сообщает РИА Новости.

В мэрии подчеркнули, что в Старом городе в районе Оренбургской улицы прорвало противозащитную дамбу. В текущий момент проводится эвакуация населения, в зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек.

В публикации отмечается, что на месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами.

В мэрии добавили, что людей вывозят на частных автобусах и автобусах Орскгортранса. Людей эвакуируют в школы №17, 37, 88, 5, 52, Гимназии 1 и 3.

До этого стало известно, что дамбу прорвало в Орске Оренбургской области.

5 апреля глава МЧС России Александр Куренков отдал распоряжение об отправке в Оренбургскую область сотрудников двух передовых спасательных отрядов для борьбы с паводком. До этого в Орске начали эвакуировать людей из-за угрозы прорыва дамбы на реке Урал. Отмечается, что для вывоза граждан, неспособных передвигаться самостоятельно, будут выделены специальные автобусы.

Ранее в Оренбургской области началась эвакуация населения.

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