Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Оренбурга призвал горожан к эвакуации

Мэр Оренбурга призвал горожан к эвакуации из зоны возможного подтопления

Мэр города Оренбург Сергей Салмин призвал жителей эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в ряде районов ситуация с подтоплениями очень серьезная. Он добавил, что за минувшие сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 91 сантиметр и теперь он составляет 7,78 метра.

«Сейчас в зоне риска районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева», — отметил Салмин.

Чиновник добавил, что в связи с критической ситуацией электро и газоснабжение в данных районах будет отключено. «Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее», — заключил мэр Оренбурга.

До этого стало известно, что дамбу прорвало в Орске Оренбургской области, проводится эвакуация жителей.

В поселке Первомайский на окраине Орска в зоне подтопления оказались уже несколько улиц, сообщил «Газете.Ru» местный житель Владимир и предоставил видео, снятое у его дома. По словам мужчины, вода продолжает прибывать.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление нарушило один из главных биоциклов океана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами