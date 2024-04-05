Мэр Оренбурга призвал горожан к эвакуации

Мэр города Оренбург Сергей Салмин призвал жителей эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в ряде районов ситуация с подтоплениями очень серьезная. Он добавил, что за минувшие сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 91 сантиметр и теперь он составляет 7,78 метра.

«Сейчас в зоне риска районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева», — отметил Салмин.

Чиновник добавил, что в связи с критической ситуацией электро и газоснабжение в данных районах будет отключено. «Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее», — заключил мэр Оренбурга.

До этого стало известно, что дамбу прорвало в Орске Оренбургской области, проводится эвакуация жителей.

В поселке Первомайский на окраине Орска в зоне подтопления оказались уже несколько улиц, сообщил «Газете.Ru» местный житель Владимир и предоставил видео, снятое у его дома. По словам мужчины, вода продолжает прибывать.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление нарушило один из главных биоциклов океана.