«Словно по улице проехали танки»: житель Нью-Йорка рассказал о землетрясении

В Нью-Йорке во время землетрясения не было никакой эвакуации, все прошло спокойно, сообщил «Газете.Ru» русскоязычный житель крупнейшего города США Игорь Кочан. По его словам, было ощущение, что в этот момент по улицам проезжает тяжелая техника.

«Было оповещение по телефону. Они вибрировали и громко гудели. Такое оповещение, как правило, происходит во время каких-то стихийных бедствий: ураганов, снегопадов, землетрясений, наводнений. В оповещениях сообщали о том, что ожидается небольшое землетрясение и нужно готовиться. Что не стоит переживать, просто будут толчки и будет шататься здание, в котором вы будете находиться. Я в момент землетрясения как раз находился в многоэтажном здании, и создавалось ощущение, что по улице проезжает очень тяжелая техника: грузовики или танки. Была тряска, но все продолжало работать. И землетрясение, на самом деле, чувствовалось даже в нескольких часах езды от Нью-Йорка. У меня знакомые, которые проживают в [штате] Делавэр, тоже почувствовали небольшие толчки», — рассказал Игорь Кочан.

5 апреля неподалеку от Нью-Йорка в США произошло землетрясение магнитудой 5,1. Сейсмические толчки произошли в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон в штате Нью-Джерси на глубине 10 км. Инцидент был зарегистрирован в 17:23 по мск. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

До этого генконсул Российской Федерации в Нью-Йорке Александр Захаров заявил, что консульство России в Нью-Йорке эвакуировало посетителей диппредставительства из-за землетрясения, ощущавшегося в городе.

Также стало известно, что после землетрясения прервали заседание Совета Безопасности ООН в здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. А аэропорты JFK и Ньюарк временно остановили свою работу для проведения проверки после толчков.

Ранее молния ударила в факел в руке Статуи Свободы в Нью-Йорке.