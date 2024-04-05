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Тюменка пырнула ножом партнера, попытавшегося ее раздеть

Жительнице Тюмени, которая пырнула домогавшегося ее партнера, вынесли приговор

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Shutterstock

В Тюменской области вынесли приговор женщине, которая ранила ножом пристававшего к ней партнера. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

51-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью человека после того, как ударила ножом своего партнера. Вечером 11 апреля прошлого года она пришла в в квартиру, арендованную ее сожителем, который в тот момент распивал алкоголь в компании своего знакомого. Хозяин оскорбил вернувшуюся домой подругу в присутствии гостя, а когда тот ушел в магазин за новой порцией спиртного, стал к ней приставать.

Мужчина начал хватать женщину за разные части тела, она потребовала не распускать руки, но ее слова были проигнорированы. Тюменец продолжил оскорблять пострадавшую, а затем попытался снять с нее штаны. Тогда женщина схватила нож и вонзила его в бок навязчивому партнеру, а когда он упал на пол, сама вызвала скорую помощь и полицию. Она также обратилась к соседке, чтобы вдвоем оказать раненому первую помощь.

Правоохранителям, которые вскоре прибыли на место происшествия, женщина сразу же выдала нож и призналась в совершении преступления. В итоге подсудимую признали виновной и приговорили к трем годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком. Кроме того, суд обязал ее не только встать на учет, но и пройти курс лечения от алкогольной зависимости.

Известно, что фигурантка дела не стала обвинять своего сожителя в попытке изнасилования и добиваться привлечения его к какой-либо ответственности.

Ранее в Тюменской области осудили женщину, ударившую ножом душившего ее мужа.

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