Посетителей генконсульства РФ в Нью-Йорке эвакуировали из-за землетрясения

Генеральное консульство России в Нью-Йорке эвакуировало посетителей диппредставительства из-за землетрясения, ощущавшегося в городе. Об этом ТАСС рассказал генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров.

«Посетителей временно эвакуировали», — сказал он.

Захаров также заявил, что россияне пока не обращались в генконсульство в связи с землетрясением.

Незадолго до этого стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН, которое 5 апреля проходило в здании штаб-квартиры всемирной организации в Нью-Йорке, прервали после землетрясения.

По данным сейсмологов, вблизи города произошло землетрясение магнитудой 5,5.

5 апреля также сообщалось, что неподалеку от Нью-Йорка в США случилось землетрясение магнитудой 5,1.

Сейсмические толчки произошли в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон в штате Нью-Джерси на глубине 10 км. Инцидент был зарегистрирован в 17:23 по мск.

Ранее в Китае произошло мощное землетрясение.