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Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения

Заседание Совбеза ООН прервали из-за землетрясения около Нью-Йорка

Заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры всемирной организации в Нью-Йорке, ненадолго прервали после землетрясения. Об этом пишет РИА Новости.

По данным сейсмологов, вблизи города произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Как сообщает агентство, дипломаты и журналисты, находящиеся в зале СБ ООН, ощутили подземные толчки примерно после 10:20 по местному времени (17:20 мск).

Заседание прервалось на несколько секунд, но затем продолжилось.

5 апреля сообщалось, что неподалеку от Нью-Йорка в США произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Сейсмические толчки произошли в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон в штате Нью-Джерси на глубине 10 км. Инцидент был зарегистрирован в 17:23 по мск.

Утром 3 апреля более 20 новых подземных толчков магнитудой от 3,4 до 6,5 было зафиксировано у восточного побережья Тайваня.

Глава Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу заявил, что землетрясение на Тайване стало самым мощным с 21 сентября 1999 года.

Ранее в Греции произошло мощное землетрясение.

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