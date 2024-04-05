Мурманского губернатора доставили в областную больницу

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса доставили в областную больницу в Мурманске. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что чиновник был доставлен в медучреждение под охраной и в сопровождении автомобиля ДПС.

До этого сообщалось, что Чибиса, который получил ножевое ранение, транспортируют в Мурманск с помощью санитарной авиации. Главу региона доставляли на вертолете в сопровождении охраны.

4 апреля губернатор Мурманской области провел встречу с жителями в городе Апатиты. Однако после мероприятия на него напал мужчина с ножом, ранив главу региона в живот. В результате Чибису понадобилась операция.

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать нападавшего на месте преступления. По предварительной информации, под стражей оказался один из местных жителей. В прошлом он привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью человека.

Ранее в Кремле прокомментировали покушение на Андрея Чибиса.