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Губернатора Чибиса доставляют в Мурманск санавиацией

Пережившего покушение губернатора Чибиса доставляют в Мурманск санавиацией

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РИА Новости/Телеграм-канал «Губернатор Чибис»

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который получил ножевое ранение, транспортируют в Мурманск с помощью санитарной авиации.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Лилию Сечкину.

«В данный момент губернатора Андрея Чибиса бортом санавиации доставляют из Кировска в Мурманск», — сообщила она.

Главу региона доставляют на вертолете, его сопровождает охрана.

4 апреля губернатор Мурманской области провел встречу с избирателями в городе Апатиты. Однако после мероприятия на него напал мужчина с ножом, ранив в живот. В результате главе региона понадобилась операция.

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать нападавшего на месте преступления. По предварительной информации, под стражей оказался один из местных жителей. В прошлом он привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью человека.

После задержания мужчине была назначена психиатрическая экспертиза. В своих первоначальных показаниях он заявил, что напал на губернатора Мурманской области из-за некоего «голоса в голове». Но впоследствии гражданин признался, что решился на этот шаг из-за неприязни к чиновнику.

Ранее в Кремле прокомментировали покушение на Андрея Чибиса.

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