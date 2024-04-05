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Екатерина Мизулина попросила МВД проверить треш-стримера, оскорбившего участников СВО

Мизулина обратилась к МВД с просьбой проверить треш-стримера из Волгограда

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила полицию проверить деятельность скандального стримера из Волгограда. Обращение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Речь идет о новых заявлениях, сделанных треш-стримером Павлом Прокудиным в недавнем прямом эфире. В нем мужчина назвал участников СВО «пушечным мясом» и заявил, что они «не должны жить», поскольку являются, по мнению блогера, бесполезными.

«Они — не нормальные пацаны, а тупое мясо», — сказал волгоградец во время трансляции.

Мизулина решила, что стример «дошел до дна», и обратилась в МВД России с просьбой провести проверку его высказываний.

До этого Прокудин, на которого подписаны более 120 тыс. человек, уже не раз попадал в поле зрения полиции. В 2021 году блогер во время стрима в неадекватном состоянии ходил по квартире и что-то кричал, а за кадром были слышны женские крики и просьбы прекратить. В 2022 году на видео попал его конфликт с матерью, которая якобы сделала сыну замечание из-за громкой музыки. В итоге блогер напал на нее и свою бабушку, вмешавшуюся в конфликт дочери и внука. А в июне 2023 года, по данным ТАСС, мужчина оскорблял мусульман и негативно отзывался о мужчинах с Кавказа.

В Ярославле задержали треш-стримера, который избил человека и угрожал Екатерине Мизулиной.

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