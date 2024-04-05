В Запорожье произошли несколько взрывов

Взрывы произошли в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

Журналисты отметили, что к текущему моменту в населенном пункте произошли три взрыва. Иные подробности об обстановке в городе не уточняются.

При этом ситуацию прокомментировал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он написал, что жители населенного пункта сообщили о не менее чем двух взрывах.

«В месте одного из прилетов поднимается столп дыма. Подробности позже», — добавил Рогов.

Ночью 5 апреля украинское издание «Общественное» сообщило о нескольких взрывах на территории Одесской области. Позже национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что расположенные в регионе объекты инфраструктуры подверглись атаке со стороны российских войск.

В результате несколько объектов энергетики получили повреждения. Более того, на одной из электрических подстанций во время выполнения технических работ начался пожар. Однако, о каких именно объектах идет речь, представители компании раскрывать не стали.

Ранее в Харькове обесточили ядерную подкритическую установку «Источник нейтронов».